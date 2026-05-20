Китай нарастил покупки российской нефти

С января по апрель 2026 года Китай увеличил объем закупки нефти в РФ более чем на четверть. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает ТАСС.

За четыре месяца покупки российского сырья нарастили на 26 процентов, до 40,83 миллиона тонн. В стоимостном выражении отгрузки увеличились на 21,5 процента, до 20,4 миллиарда долларов. При этом в апреле Китай в количественном выражении сократил импорт нефти из РФ на 10,8 процента месяц к месяцу (объемы сократились до 8,97 миллиона тонн). В стоимостном выражении отгрузки увеличились на 18,6 процента, до 6,31 миллиарда долларов.

Благодаря этому росту Россия сохранила за собой статус крупнейшего экспортера нефти в Китай. Вторым главным поставщиком стала Саудовская Аравия, которая за четыре месяца сократила экспорт в КНР на 10,3 процента, до 22,97 миллиона тонн. На третьем месте расположилась Бразилия (20,91 миллиона тонн), чьи поставки выросли на 84 процента. В пятерку также вошли Малайзия (17,49 миллиона тонн, минус 33 процента) и Индонезия (14,1 миллиона тонн, объемы выросли в 122 раза).

Днем ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия удовлетворена тем сотрудничеством, которое сегодня складывается с Китаем по поставкам нефти и газа. По словам представителя кабмина, в ходе визита российской делегации в КНР Россия и Китай планируют обсудить энергетические проекты.