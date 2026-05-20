Евросоюз начал беднеть из-за решений Трампа

Торговый профицит Евросоюза (ЕС) в марте сократился в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего €5,9 миллиарда против €34 миллиардов годом ранее. Об этом пишет «Коммерсантъ».

© Московский Комсомолец

По данным Евростата, главными пострадавшими стали химическая промышленность (профицит упал с €40,8 до €17,6 миллиарда) и сектор машин и оборудования (снижение с €21,6 до €11,3 миллиарда).

Европейский экспорт товаров за отчётный период рухнул на 8,7%, до €233,9 миллиарда, тогда как импорт, напротив, вырос на 2,7%. Особенно заметным оказалось падение поставок в США: встречные продажи сократились на 37,1%.

Отчасти это объясняется эффектом высокой базы — годом ранее американские компании наращивали закупки в ожидании повышения пошлин. Экспорт одной лишь Германии в Штаты обвалился на 21,4%, став крупнейшим годовым спадом с июня 2020 года.