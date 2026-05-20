В России заметили неочевидную проблему с бюджетом

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 2026 года с 20 до 22 процентов принесло бюджету дополнительные деньги, но в целом рост сборов не дотягивает до планов. Об этом говорится в материале «Известий».

В январе-апреле, по данным Минфина, в бюджет поступило 5,3 триллиона рублей от НДС, что на 20 процентов больше, чем годом ранее. До конца года ведомство планирует собрать 17,5 триллиона рублей — за оставшиеся две трети года темпы сборов должны существенно вырасти.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что в нормальном ритме бюджет за первые четыре месяца должен был получить примерно 5,8 триллиона рублей.

Так, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова объяснила, что падение прогнозов по росту российской экономики в три раза, до 0,4 процента в 2026 году, должно сопровождаться снижением доходов бизнеса и охлаждением розничной торговли и услуг, то есть тех сфер, результаты в которых непосредственно влияют на сборы НДС. По ее прогнозу, к концу года федеральный бюджет рискует недополучить около 700 миллиардов рублей.

Экономист Ольга Гогаладзе ожидает недобора более триллиона рублей, если только ситуация не улучшится, а экономист Андрей Бархота не исключает, что выпадающие доходы бюджета достигнут двух триллионов.

До этого на риски меньших доходов бюджета еще в прошлом году указывала и Счетная палата. В ответ на запрос издания ведомство подтвердило, что вероятность снижения сборов по сравнению с планами существует. В том числе к этому приводит излишне крепкий рубль и отдельные послабления для бизнеса в части применения НДС.

По мнению Гогаладзе, рост нефтегазовых доходов сам по себе не в состоянии полностью компенсировать провал в НДС и исключить рост дефицита бюджета сверх плана. В начале года бюджет уже столкнулся с ударом из-за низких цен на нефть, и если текущее повышение не затянется надолго, то доходы от нефти и газа могут не оправдать ожиданий.

Ранее сообщалось, что дефицит российского федерального бюджета составил по итогам января-апреля 2026 года 5,88 триллиона рублей, что в два раза больше, чем годом ранее.