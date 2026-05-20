Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались

Стоимость природного газа на европейских биржах удерживается на стабильном уровне, торгуясь около отметки в 620 долларов за тысячу кубометров.

Европейские биржевые котировки на природный газ демонстрируют стабильность, находясь вблизи 620 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF начали торги с 622,8 доллара. К 11.10 мск этот показатель составил 620,1 доллара, снизившись на 0,5% относительно расчетной цены предыдущего дня в 623 доллара.

В марте средняя стоимость газа в Европе подскочила почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда цены впервые с февраля 2023 года преодолели порог в 600 долларов за тысячу кубометров. Однако в апреле котировки опустились на 14%, достигнув примерно 540 долларов.

Максимальное значение за период ближневосточного конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Это произошло после того, как гендиректор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий по производству СПГ. Подобных показателей не наблюдалось с начала января 2023 года.

Стоит отметить, что в 2021-2022 годах газовые котировки находились на значительно более высоких отметках. Таких устойчиво высоких цен не фиксировалось за всю историю работы европейских хабов с 1996 года, а исторический максимум в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут ранней весной 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне котировки июньских фьючерсов поднялись выше 612 долларов за тысячу кубометров.

Днем ранее стоимость энергоносителя на лондонской бирже ICE достигла отметки 627,3 доллара.

В середине марта катарская государственная компания QatarEnergy подтвердила факт ракетного обстрела своих объектов по производству сжиженного природного газа.