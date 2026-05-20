Британия ввела новые ограничения на российский СПГ

Решение Лондона разрешить импорт произведенного из российской нефти горючего не означает смягчения санкций, поскольку сопровождается новыми запретами для морских перевозок.

Решение властей Британии разрешить бессрочный импорт дизельного топлива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, не означает смягчения санкционной политики, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

«Мы поэтапно вводим новые санкции. Речь не идет об отмене существующих ограничений. И мы продолжаем работать с союзниками над новыми санкционными пакетами», – приводит слова британского премьера Кира Стармера издание The Guardian.

Политик уточнил, что анонсированные накануне меры представляют собой новый санкционный пакет. Он включает дополнительные ограничения на предоставление услуг в море при транспортировке сжиженного природного газа, а также новые запреты, касающиеся российских нефтепродуктов. При этом разрешение на ввоз топлива из третьих стран Стармер объяснил необходимостью защиты британских потребителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Великобритания выдала бессрочную лицензию на ввоз произведенного из российской нефти топлива.

Британское правительство разрешило импорт горючего через третьи страны из-за перекрытия Ормузского пролива.

При этом Лондон запретил оказывать услуги для морских перевозок российского сжиженного природного газа.