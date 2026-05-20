Популярный продукт питания подорожал до максимума

Цены на рис в мире продолжают расти на фоне опасений из-за плохого урожая в этом году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным Ассоциации экспортеров риса Таиланда, тайский белый рис, который считается эталонным, 20 мая подорожал до $446 за тонну. Это максимальный уровень более чем за год — с февраля 2025 года.

Эксперты объясняют, что скачок стоимости риса в первую очередь связан с опасениями из-за подорожания удобрений и топлива. Ожидается, что некоторые фермеры в Юго-Восточной Азии могут отказаться от высадки риса в этом году.

Индия, которая также является крупнейшим экспортером риса, также столкнулась с перспективой более низкого урожая из-за количества муссонных дождей.

По данным Росстата, общая продуктовая инфляция в апреле увеличилась. В ведомстве уточнили, что основным фактором этого роста стало удорожание овощей и фруктов. С 31 марта по 6 апреля больше всего подорожали помидоры — на 2%, морковь — на 1,8%, а картофель и яблоки — на 0,6%.

