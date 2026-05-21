Шансы России справиться с дефицитом рабочих рук оценили

Во II половине 2026 года острый дефицит кадров ждет такие сегменты российской экономики, как строительство, транспорт и логистика. Об этом заявил экономист, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, работодатели будут испытывать чувствительную нехватку станочников, сборщиков, сварщиков и инженеров. Кроме того, серьезным спросом будут пользоваться водители, комплектовщики и грузчики. В розничной торговле и общепите образуется нехватка продавцов, кассиров, поваров и официантов. Не исключено, что обострится положение дел в медицине и образовании.

Шедько убежден, что в России обостряется конкуренция за сотрудников. Малым предприятиям придется закрываться, так как крупные будут переманивать их сотрудников. В то же время дополнительный импульс получат автоматизация и роботизация.

По словам вице-премьера России Александра Новака, в ближайшие пять лет стране предстоит заместить 11 миллионов рабочих мест. Причем ответить на этот вызов нужно уже сегодня, а не в будущем.