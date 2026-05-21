Цена нефти Brent упала ниже 103 долларов за баррель

Котировки июльских контрактов на лондонской бирже ICE впервые с 8 мая снизились до минимальных значений на фоне рыночной динамики.

Торги на лондонской площадке продемонстрировали заметное падение стоимости энергоносителей, передает ТАСС. К вечеру 21 мая цена барреля марки Brent с поставкой в июле 2026 года снизилась на 2,15%, достигнув отметки 102,76 доллара.

Позднее темпы падения ускорились. Стоимость эталонной марки потеряла 2,53%, опустившись до 102,36 доллара за баррель.

Аналогичная тенденция затронула и американскую нефть. Фьючерсы на марку WTI с поставкой в июне подешевели на 2,33%, составив 95,97 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне котировки североморской смеси опустились ниже 105 долларов за баррель. Несколькими днями ранее стоимость июльских контрактов на нефть марки Brent достигла отметки 112,09 доллара.

В середине мая Международное энергетическое агентство зафиксировало падение добычи сырья странами ОПЕК до тридцатипятилетнего минимума.