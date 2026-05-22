Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»

Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с «Газпрома» 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане?

Решение суда в Казахстане стало первым публичным вердиктом иностранного суда, который признает и разрешает исполнение арбитражного решения Швейцарии против «Газпрома» на территории другого государства.

Что это за арбитраж и откуда взялись 1,4 млрд долларов долга перед «Нафтогазом», который Газпром не признает?

В мае 2022 года «Нафтогаз« прекратил принимать российский газ через ГИС «Сохрановка», потому что она оказалась на территории ЛНР. Поставки сократились, так как весь транзит шел теперь через ГИС «Суджа». Однако по контрактному условию «качай или плати» «Газпром» должен платить за прокачку даже если меньше качает газа транзитом.

Украина, перекрыв «Сохрановку», предложила «Газпрому» перенаправить все объемы через «Суджу», однако российская сторона заявила, что технически это сделать невозможно, поэтому объемы транзита пришлось снизить. «Газпром» не признает эту ситуацию форс-мажором, потому что труба целая и Украина могла спокойно принимать газ через «Сохрановку». То есть прокачка снизилась из-за действий самого «Нафтогаза», а значит, «Газпром» ничего не должен.

Но Украина, конечно, считает по-другому и пошла судиться в Европу. В июне 2025 года арбитраж Международной торговой палаты (ICC) в Цюрихе, куда Украина подала иск, обязал «Газпром» выплатить 1,4 млрд долларов «Нафтогазу». «Газпром» просил Федеральный верховный суд Швейцарии отменить это арбитражное решение, но суд просьбу отклонил.

Если «Нафтогазу» действительно дадут зеленый свет, и он сможет захватить активы «Газпрома» в Казахстане, это вызовет целую бурю негативных последствий, причем, не только для Казахстана, но и для других стран.

«Основная собственность «Газпрома» на территории Казахстана – это транзитный газ, который идет в Узбекистан. Если вдруг Казахстан передаст право собственности на газпромовский газ «Нафтогазу», то Узбекистан останется без импортного газа зимой. А для него это близко к гуманитарной катастрофе. Узбекистану нужен этот газ, особенно в отопительный сезон, потому что собственная добыча снижается, потребление растет. Узбекистан начал импортировать газ из России, потому что дошло до того, что зимой люди в Ташкенте выходили на улицу греться у костров», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

Кроме того, подобный захват газпромовского газа Россия просто так не оставит: будет жесткий ответ.

«Следом Россия может остановить транзит казахстанской нефти, идущей через территорию России. А это 50 млн тонн, которые идут по КТК, и еще больше 10 млн тонн нефти, которые закачиваются по нефтепроводу Атырау – Самара в систему Транснефти. В свою очередь Казахстан в ответ может остановить транзит российской нефти в Китай. В этом году планируется прокачать там 12 млн тонн», – говорит Юшков.

Эта история может стать первой серией сериала о похождениях «Нафтогаза» в поисках газпромовских активов.

«Украина попытается создать проблемы «Газпрому» в разных юрисдикциях. Собственность у Газпрома осталась только в странах Ближнего зарубежья. В Европе и так вся собственность арестована. Поэтому украинцам обращаться туда нет никакого смысла. В Европе они получат только компании-пустышки, а компенсацию по иску спишут. «Нафтогаз» пытается создать проблемы там, где «Газпром» реально контролирует свои активы, поэтому он и пришел в Казахстан», – считает эксперт ФНЭБ.

По мнению эксперта, подобные иски «Нафтогаз» может подать также в Узбекистане и Армении, которая политически отстраняется от сотрудничества с Россией. Однако ни одной стране не выгодно портить отношения с газовым гигантом. Узбекистан без российского газа не сможет согреть страну в отопительный сезон. А в Армении «Газпрому» принадлежит газотранспортная система: если ее передадут «Нафтогазу», «Газпром» перестанет поставлять по ней топливо, а без этого газотранспортная система Армении никому не нужна, заключает собеседник.

Таким образом, вся эта история может создать много проблем не только для российско-казахский отношений. Однако сам Казахстан экономически тесно переплетен с Россией, и он первый не готов к дипломатическому и экономическому разрыву отношений. Поэтому официальный Казахстан поспешил откреститься от этого судебного решения.

Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины, заявил замминистра юстиции Казахстана Даниель Ваисов.

«Суд Международного финансового центра «Астана» не является государственным органом и не входит в судебную систему Республики Казахстан. В правовом смысле он является экстерриториальным. При рассмотрении коммерческих споров суд МФЦА руководствуется не национальным законодательством, а собственным регламентом и международными правилами», – заявил Ваисов.

Этот суд МФЦА создан при содействии Великобритании, и судьи там зачастую иностранные.

По словам казахского министра, этот суд МФЦА даже не рассматривался вопрос по существу спора, он лишь признал ранее принятое арбитражное решение, вынесенное в Швейцарии. «Газпром» имеет полное право обратиться с заявлением об отмене данного решения, добавил он.

«Это значит, что эта структура не имеет право отбирать собственность «Газпрома», в том числе передавать право собственности на газпромовский газ «Нафтогазу». Думаю, эти пояснения немного успокоят ситуацию. Если не будет отъема собственности «Газпрома» в Казахстане, то это не породит экономический и политический скандал между двумя странами», – говорит Юшков.

По его мнению, Казахстану вся эта история не нужна, не выгодна и вредна: ради чего ему передавать собственность «Газпрома» Украине?