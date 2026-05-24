Огромный экспорт зерна встревожил аграриев

Россия готовится закрыть сельхозсезон с третьим в истории показателем экспорта зерновых и зернобобовых — 61,8 миллиона тонн. Внешне цифры выглядят впечатляюще, однако за ними скрываются системные противоречия, пишут «Известия».

© Московский Комсомолец

Уточняется, что до 40% конечной стоимости зерна съедает логистика, а экспортная пошлина забирает в бюджет до 70% разницы между мировой и базовой ценой, оставляя производителям минимальную маржу.

Чистая прибыль фермеров составляет всего 5–15%, а в неудачные сезоны опускается до нуля. Основную выгоду получают крупные трейдеры и владельцы элеваторов.

При этом закупочные цены на пшеницу внутри страны за первое полугодие 2025-го упали на 18%, а себестоимость выросла на 10–20%. Эксперт Виталий Павлюк пояснил, что квотирование экспорта — это живой инструмент балансировки, но он не заменяет стратегии развития переработки.