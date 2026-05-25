Новак отметил рост числа субъектов МСП

Несмотря на внешние ограничения и непростую конъюнктуру количество субъектов малого и среднего предпринимательства растет.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на оперативном совещании вице-премьеров с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Несмотря на внешние ограничения и непростую конъюнктуру, показатели развития МСП продолжают расти: количество субъектов достигло 7 млн, а число занятых в секторе превысило 19 млн человек", - отметил он.

По словам вице-премьера, на 1 мая зарегистрировано 1,5 млн новых юрлиц и ИП - это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.