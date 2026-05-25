Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сделал два заявления, касающихся внешней политики страны. В интервью польским СМИ он заявил, что Европейский союз после завершения конфликта на Украине вернется к закупкам трубопроводного газа из России, поскольку он дешевле сжиженного газа из США, передает РИА Новости.

Сразу после этого венгерское правительство объявило о полном прекращении импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Страна ежегодно экспортирует агропродукции более чем на 22 миллиарда долларов, из которых 48% приходится на страны Евросоюза.

Мадьяр: Венгрия вправе сама решать, у кого закупать энергоресурсы

Основные покупатели — Италия, Нидерланды и Германия. Часть украинских сельхозугодий контролируется иностранными компаниями, включая американские NCH Capital и SigmaBleyzer. По данным Еврокомиссии за 2024 год, США и Украина вместе обеспечили 13% агроимпорта ЕС.

Венгрия экспортирует продукцию сельского хозяйства, которое формирует около 5% ВВП страны. Ежегодные поступления от агросектора составляют примерно 11 миллиардов евро. Действия венгерского правительства, по мнению наблюдателей, направлены на защиту национальных интересов.