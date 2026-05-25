В России сократилось число банкоматов

В первом квартале 2026 года количество банкоматов в России сократилось на 1,2% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года, до 130,3 тыс. Число POS-терминалов выросло на 0,7%, до 5,4 млн. Это отражает оптимизацию банками сети устройств. Об этом говорится в аналитическом обзоре Центробанка «Развитие национальной платежной системы».

В среднем на 1 тыс. россиян в отчетном периоде приходилось 0,9 банкомата и 36 POS-терминалов. В региональном разрезе лидерами по числу банкоматов и POS-терминалов на душу населения стали Центральный (1 и 42 соответственно) и Северо-Западный (0,9 и 44) федеральные округа.

В первом квартале 2026 года по сравнению с предыдущим кварталом число POS-терминалов росло во всех федеральных округах, банкоматов — в Северо-Кавказском (на 1%) и Сибирском (на 0,4%) федеральных округах. Наибольшее сокращение банкоматов (на 2%) наблюдалось в Приволжском и Северо-Западном федеральном округах.

Также в обзоре Центробанка говорится, что в первом квартале 2026 года доля безналичных платежей в розничном обороте увеличилась на 0,9 процентных пункта (п. п.) по сравнению с четвертым кварталом 2025 года, до 88,9%. Доля альтернативных способов оплаты в общем объеме безналичных платежей выросла на 0,8 п. п., до 14,9%.

Количество покупок с применением QR-кодов и биометрии за год возросло в 1,7 раза и составило около 1 млрд. В рублевом эквиваленте объем увеличился вдвое, до 1,5 трлн руб.

С использованием электронных кошельков было совершено 2,5 млрд операций на 3,6 трлн руб. За год показатель вырос в 1,3 раза как по количеству операций, так и по объему.

Основным способом совершения переводов является Система быстрых платежей (СБП) — через нее проходят 54% всех переводов физических лиц (за год показатель вырос на 6 п. п.). На переводы с использованием платежных карт пришлось 22% (минус 6 п. п.), на переводы по банковским счетам без использования СБП — 24% (плюс 2 п.п.).

Ранее сообщалось, что Минцифры и операторы связи разработали механизмы, позволяющие банкоматам и платежным терминалам работать без мобильного интернета. Сейчас банки и операторы связи проводят апробацию решений.