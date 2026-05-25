В стране Европы резко подорожает электричество

С июля британские домохозяйства столкнутся со значительным повышением счетов за электроэнергию. Такой прогноз опубликовало издание Independent.

Предполагается, что рост превысит более 200 фунтов стерлингов (около 270 долларов), что предвещает тяжелую зиму с высокими затратами из-за войны с Ираном.

Окончательные суммы станут известны 27 мая, когда британский регулятор в сфере энергетики объявит о новом предельном уровне цен на электроэнергию на период с июля по сентябрь. Аналитики Cornwall Insight полагают, что лимит вырастет на 209 фунтов стерлингов.

Издание отметило, что из-за решения Ирана заблокировать Ормузский пролив цены на энергоносители в Соединенном Королевстве резко выросли. Эксперты предупреждают о том, что без дополнительной поддержки в оплате счетов наиболее уязвимые слои населения ждет «чрезвычайно трудная зима».

19 мая Великобритания бессрочно разрешила импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах. Речь идет о дизельном топливе и авиационном керосине.