ЦБ обвинил Евросоюз в нарушении международного права

Центральный банк России обвинил Евросоюз в нарушении международного права из-за помощи Украины за счет российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению банка, Евросоюз нарушает принципы международного права — а именно иммунитет государств и их центральных банков. На этом фоне регулятор добавил, что 22 мая Центробанк подал в Общий суд Европейского союза заявление об оспаривании нормативного акта, рассматривающего его активы как элемент финансовой поддержки Украины.

«Спорный механизм рассматривает суверенные активы Банка России как элемент финансовой поддержки третьего государства, изменяя правовой и экономический режим суверенных активов, и тем самым нарушает нормы права Европейского союза, фундаментальные права и применимые принципы международного права, включая иммунитет государств и их центральных банков», — сказано в сообщении банка.

Напомним, что активы российского регулятора заморозили после начала СВО. Согласно оценке банка, их основной объем достигает около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды. В данный момент эта сумма находится в распоряжении крупнейшего европейского депозитария Euroclear.

