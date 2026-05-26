Рост цен, атаки и логистика: что стоит за дефицитом бензина в России

В России снова зафиксированы перебои с топливом. Одновременно наблюдаются два процесса: рост цен и введение ограничений на продажу бензина на некоторых АЗС, передает «Царьград».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что топливный баланс в стране рассчитан и действует компенсационная система. Однако на практике это не решает проблему доступности бензина для водителей.

Ограничения введены в ряде регионов. В Севастополе и Крыму один покупатель может получить не более 20 литров. В некоторых районах Тверской области — 15 литров. В Мурманской области на части заправок отсутствует АИ-92 и особенно АИ-95. Перебои фиксируются и в других субъектах.

Основные причины — сезонный рост спроса и атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. С начала мая повреждения разной степени получили как минимум шесть НПЗ. В Сызрани производство было приостановлено.

Физического дефицита топлива в стране нет, признают эксперты. Однако из-за временных остановок заводов требуется время на перенастройку логистики, что и приводит к локальным перебоям. Компании полного цикла на этом фоне, по мнению участников рынка, усугубляют положение независимых АЗС ценовыми манипуляциями.