Турция может снова ограничить импорт зерна

Турция, один из ключевых покупателей российского зерна, может вновь ограничить импорт пшеницы. Причина - высокий собственный урожай страны, а также возможные досрочные президентские выборы. Впрочем, эксперты говорят, что пауза в закупках если и случится, не будет долгой.

О вероятности новых ограничений на Всероссийском зерновом форуме заявил представитель Copenhagen Merchants Дониер Джамалдинов. По его словам, участники рынка и политологи ожидают в Турции досрочные выборы уже в следующем году, а предвыборный период традиционно сопровождается поддержкой местных аграриев. В такой ситуации турецкие власти могут вновь пойти на ограничения импорта пшеницы, в том числе российской.

К тому же в сезоне 2026/27 Турция может увеличить урожай пшеницы почти на 20%, до 19,8 млн тонн. Площадь посевов при этом станет максимальной за последние восемь лет.

Турция остается вторым крупнейшим покупателем российской пшеницы после Египта, причем традиционно закупает высококачественное зерно, в частности ростовскую пшеницу, говорит генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Но он подчеркивает, что информацию о приостановке импорта зерна Турция официально пока не подтверждала.

Впрочем, эксперт отмечает, что возможная приостановка импорта зерна Турцией ожидаема: страна подходит к новому сезону с большими запасами зерна и хорошими перспективами собственного урожая.

При этом, по словам эксперта, перенаправить российские объемы на другие рынки будет непросто. Турецкий рынок исторически удобен для поставок костерами с российских терминалов Азово-Донского бассейна. Перестройка логистики может оказаться затратной и болезненной для участников рынка.

Но Рылько полагает, что потенциальный запрет не будет долгосрочным. Даже при рекордном урожае Турции, вероятно, будет не хватать высококачественной пшеницы и страна все равно вернется к импорту для улучшения качества собственного урожая. Поэтому, если мера будет введена, речь, скорее всего, идет о временной паузе на несколько месяцев.

Подобные меры Анкара уже принимала ранее. В июне 2024 года министерство сельского и лесного хозяйства Турции объявляло о временной приостановке импорта пшеницы до середины октября для поддержки местных производителей в период уборки урожая. Тогда власти прямо объясняли решение необходимостью защитить внутренний рынок от падения цен на фоне активного импорта.