Официальный курс рубля серьезно укрепился

Банк России снизил официальный курс европейской валюты на 2,15 рубля, до 83,3, свидетельствуют данные регулятора.

Серьезное укрепление нацвалюты к евро произошло вслед за вчерашним ослаблением курса почти на три рубля — с 82,55 до 85,45 рубля.

Курс доллара, установленный ЦБ на 27 мая, изменился не столь значительно. Прибавив 12 копеек, он составил 71,67 рубля.

Российская валюта в мае продолжает расти. При этом эксперты ожидают, что Минфин, который вернулся в мае на рынок, скорее всего, начнет наращивать закупки валюты в рамках бюджетного правила, что способно вернуть курс доллара к 75-83 рублям.

Сценарий падения доллара в район 65 рублей представляется маловероятным, считает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Согласно ее оценке курс летом будет находиться в пределах 72-76 рублей.