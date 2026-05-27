Мировые цены на нефть рухнули

На фоне увеличения количества танкеров, которые проходят через Ормузский пролив, нефтяные котировки начали резко снижаться. Июльский фьючерс на сорт Brent потерял 4,58 процента, опустившись до 95 долларов за баррель, а фьючерс WTI на тот же месяц рухнул на 5,4 процента, до 88,8 доллара, свидетельствуют данные лондонской биржи Brent.

Опрошенные Reuters аналитики полагают, что участники рынка все больше верят в ощутимый прогресс в урегулировании ситуации вокруг одной из главных транспортных артерий мира.

При этом накануне, 26 мая, США нанесли удары по целям вблизи Ормузского пролива, а Израиль усилил бомбардировки в Ливане, остановка которых для Ирана тоже является частью потенциального мирного соглашения. Однако трейдеры больше ориентируются на сам факт нарастающих нефтяных потоков через пролив, чем на боевые действия.

Ранее официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана Эбрагим Зольфагари призвал готовиться к нефти по 200 долларов за баррель. Он заявил, что пока Вашингтон продолжает «военные авантюры» на Ближнем Востоке и на территории Ирана, о каком-либо соглашении не может быть и речи.

Тем не менее эксперты по Ближнему Востоку неоднократно отмечали хаос в управлении Ираном, поскольку заявления представителей разных структур зачастую противоречат друг другу, а понять, кто именно отвечает за те или иные решения и действия, со стороны довольно сложно.