В России нашли способ покрыть дефицит бюджета

Лидер «Справедливой России» и глава думской фракции Сергей Миронов выступил за отмену налоговых льгот для экспортеров нефти и газа и введение для них дополнительного налога на сверхприбыль. В беседе с News.ru он заявил, что эти меры могут принести в бюджет за месяц сумму, сравнимую с годовыми расходами 20–25 российских регионов.

По словам Миронова, сверхприбыль нефтегазовых компаний образовалась из-за роста мировых цен на энергоносители на фоне ситуации на Ближнем Востоке. В текущем месяце их совокупная прибыль, по прогнозам, достигнет 700 миллиардов рублей (год назад было 500 миллиардов).

Депутат отметил, что экспортеры получают «безумные доходы», которые фактически обходят бюджет, при этом в стране сохраняются «необоснованные и беспрецедентные» налоговые льготы для этих отраслей.

Парламентарий считает, что правительству стоило бы ужесточать правила для нефтяников и газовиков, а не для малого бизнеса. По его подсчетам, только отмена возврата НДС для экспортеров энергоресурсов принесла бы в мае 78 миллиардов рублей, а налог на сверхприбыль — еще 20 миллиардов. Совокупно этих средств хватило бы на годовое содержание таких регионов, как Курганская или Магаданская области.

Ранее Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета России за январь–апрель 2026 года составил 5,88 триллиона рублей (2,5% ВВП) — это на 2,946 триллиона больше, чем за тот же период прошлого года.