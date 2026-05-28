Китай назвал экономику России «уставшей»
Российская экономика демонстрирует признаки усталости, однако это не пугает китайских аналитиков, следует из выводов одного из крупнейших рейтинговых агентств КНР.
Как пишут «Ведомости», фирма сохранила суверенные кредитные рейтинги России без изменений — на уровне BBBi+ в национальной валюте и BBBi- в иностранной. Так агентство подтвердило «стабильный» прогноз российской экономик.
Предыдущий пересмотр состоялся в мае 2025 года, и тогда оценки также не менялись.
По шкалам China Lianhe такие рейтинги означают умеренный кредитный риск с некоторой подверженностью неблагоприятным изменениям экономических условий. Китайское агентство традиционно считается одним из наиболее лояльных к российским заёмщикам среди иностранных рейтинговых организаций.