В Приморье развернулись дискуссии по поводу строительства АЭС

Маховик строительства атомной электростанции в Приморском крае постепенно раскручивается. Уже понятно, где возведут АЭС, какого типа будут реакторы, озвучены даже финансово-экономические расчеты будущего мегапроекта. Однако было бы несправедливо заявлять, что в Приморье не осталось сомневающихся, а то и вовсе несогласных с решением строить станцию.

По словам специалистов, без АЭС краю, который постепенно становится энергодефицитным, не обойтись. Так, заместитель председателя правительства Приморья Владимир Малюшицкий сообщил, что установленная мощность электростанций, действующих в регионе, на начало 2026 года составляет 2760 МВт, тогда как максимум потребления уже достиг 2837 МВт, что говорит о необходимости срочного развития энергетической инфраструктуры.

- А к 2030 году краю понадобится уже 3384 МВт. И это при том, что в 2026-м будет введена в эксплуатацию Артемовская ТЭЦ-2, а также модернизируют Владивостокскую ТЭЦ-2, Партизанскую ГРЭС. Вывод очевиден: без АЭС краю просто не обойтись, - сообщил зампред.

Однако с этим готов поспорить доктор экономических наук, руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации Владивостокского государственного университета Александр Латкин. Эксперт сомневается, что экономика края развивается семимильными шагами. Он сравнил потенциал промышленности региона в эпоху СССР и сегодня.

- В советское время в Приморье работали сотни предприятий, которые можно смело отнести к крупным. Это такие сферы, как рыбодобыча и рыбопереработка, судостроение и судоремонт, транспорт, включая порты, оборонный комплекс и так далее. И всем им в целом хватало электроэнергии. Да, о строительстве АЭС говорили и тогда, но на то, считаю, были основания. Однако большинство этих предприятий в 1990-е годы и позже было, по сути, уничтожено. При этом мы и сегодня пользуемся энергетической базой, созданной в эпоху СССР. То есть энергомощности в целом сохранились при уменьшении числа промпредприятий, - заявил Александр Латкин.

По мнению ученого, основной прирост в энергопотреблении в крае сейчас дают домохозяйства, а не промышленность.

- Да, у нас появилось такое мощное предприятие, как "Звезда". Но остальные подобные проекты пока под вопросом. И энергетика тут не при чем. Я периодически заглядываю в списки резидентов ТОР и свободного порта Владивосток. Если говорить о промышленности, в своем большинстве это небольшие предприятия, которые занимают в лучшем случае один цех. Тогда зачем нам АЭС, если можно просто нарастить мощности ТЭС, тем более что уголь в Приморье есть? Я вижу, что основные проблемы в энергетике региона - это износ оборудования и сетей. Нужно просто навести порядок в сетевом хозяйстве, обновить подстанции, а это на порядок дешевле, чем строить АЭС, - резюмировал ученый.

В свою очередь экс-спикер заксобрания Приморья, доктор технических наук, специализирующийся на теории ядра, Виктор Горчаков однозначно высказался за строительство АЭС. По его словам, региону нужны "быстрые решения в области энергетики". Вариантов два: газовая или атомная электростанция. Горчаков склоняется к атомному пути, так как своего газа в Приморье нет, а сахалинский преимущественно идет на экспорт.

Первый вице-президент по сооружению АО "Атомстройэкспорт" Алексей Жуков добавил, что инвестиции в строительство АЭС потянут за собой по цепочке и вложения в другие сферы жизни.

- Важно понимать, что реализация таких проектов - колоссальные инвестиции в регион. По предварительным расчетам, больше одного триллиона рублей. Они дадут мощный импульс для развития социальной инфраструктуры. А еще это тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и не только на станции, но и в сервисной сфере, - обозначил он.

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии Юрий Авдеев высказал иное мнение. По словам ученого, у региона фактически нет стратегии развития на долгосрочную перспективу.

- Мы видим, что какие-то стратегии принимаются, но через короткий срок, когда становится ясно, что они не выполняются, в документы вносят радикальные поправки, - сообщил ученый.

Авдеев считает, что в ситуации, когда не совсем понятно, что будет с экономикой региона даже в ближайшие 15-20 лет, и при сравнительно небольшой численности населения, вероятно, вполне можно было бы обойтись и увеличением мощностей классической генерации.

Дискуссия развернулась и среди экологов. Оно и понятно. К любому вмешательству, тем более такому масштабному, в экосистему специалисты заведомо относятся с настороженностью.

Так, начальник ФГБУЗ МСЧ №135 Федерального медико-биологического агентства России Алексей Азаренков утверждает, что многолетние исследования здоровья населения и состояния окружающей среды в районе атомных электростанций показывают: их работа соответствует установленным нормам и не оказывает значительного влияния на окружающую среду и здоровье людей.

Территории вокруг действующих АЭС характеризуются как благополучные. Уровень заболеваемости среди местных жителей не превышает средних показателей по регионам. Эксперт подчеркнул, что безопасность атомной энергетики в нашей стране обеспечивается на всех этапах и соответствует международным стандартам.

При этом местные экологи делают акцент на выборе места строительства АЭС - поселок Красный Яр близ города Уссурийска. Да и от Владивостока с его 600-тысячным населением станция будет чуть больше чем в 50 километрах. Дескать, неуютно под боком иметь такой объект.

Кандидат геолого-минералогических наук, действительный член Российского географического общества Юрий Берсенев копнул глубже. Во всех смыслах.

- Если смотреть на тектоническую схему Приморского края, то видно, что Амурский залив и река Раздольная пролегают по крупному тектоническому разлому. На нем располагается относительно молодой Барановский вулкан плиоценового периода. А площадку станции планируют в двух-трех километрах от него. При этом геологи доказали, что вулкан еще выделяет газы. Дальневосточному геологическому институту ДВО РАН это прекрасно известно. Вопрос - кого конкретно из приморских геологов, знающих тектонику региона, привлекали при выборе места стройплощадки? И привлекали ли вообще, - задался вопросом Юрий Берсенев.

Учитывать мнение местных ученых призвал и профессор Тихоокеанского института географии ДВО РАН Владимир Бочарников.

- Важнейшая задача при выборе площадки для строительства - учесть все возможные факторы, начиная от сейсмических процессов и заканчивая наличием больших объемов воды. Проектировщики со стороны часто не учитывают всех нюансов конкретного региона, - считает эксперт.