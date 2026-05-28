В России «ожил» один из важнейших рынков

Российский сегмент товаров для дома и ремонта демонстрирует первые признаки оживления после продолжительного спада. По оценкам аналитиков, во II квартале продажи могут приблизиться к 1,76 триллиона рублей, что заметно выше результатов начала года, пишут «Ведомости».

Эксперты объясняют улучшение ситуации корректировкой ставки рефинансирования и ускорением инфляции, что стимулирует спрос. В компаниях также отмечают постепенное возвращение деловой активности.

Ритейлеры сообщают о росте корпоративных клиентов и увеличении оборота, хотя год к году показатели всё ещё остаются ниже. На динамику в начале года повлияло и меньшее число рабочих дней.

При этом специалисты предупреждают: высокая стоимость ремонта и ограниченный доступ к кредитам могут снова охладить рынок. Несмотря на текущий рост, сектор остаётся уязвимым к изменениям финансовых условий.