ЕС увеличит тарифы на китайскую продукцию

Евросоюз намерен расширить импортные квоты и увеличить тарифы в отношении продукции из Китая для борьбы "с экзистенциальной угрозой" ключевым секторам европейской экономики. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Стефан Сежурне газете Financial Times (FT).

По его словам, ЕС будет более системно применять подобные меры, иначе такие отрасли сообщества, как химическая и металлургическая, а также чистые технологии, рискуют быть просто уничтожены.

Брюссель станет использовать защитные барьеры "в отношении целых секторов, а не только предприятий или отдельных видов сырья", сказал Сежурне. ЕС устанавливает квоты на импорт и применяет тарифы к любым товарам, объемы которых превышают данные квоты. В то же время, как утверждал Сежурне, эти шаги ЕС не направлены "на разрыв отношений с Китаем", а преследуют цель "реально перебалансировать" двустороннюю торговлю.

Зампред ЕК напомнил, что ежедневный торговый дефицит ЕС с Китаем достиг €1 млрд, а 29 млн рабочих мест в сообществе находятся, по его данным, под угрозой "из-за перепроизводства в Китае". Сежурне также предупредил, что если Брюссель не займет "более жесткую" позицию в торговой сфере, то рискует столкнуться с негативной реакцией со стороны государств-членов, которые захотят вернуть себе контроль над торговой политикой, находящейся в руках ЕС.

Согласно информации FT, "защитные меры" сообщества будут обсуждаться еврокомиссарами в пятницу на специальном заседании по Китаю.