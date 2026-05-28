Названа стоимость строительства АЭС в Казахстане

Строительство первой в Казахстане атомной электростанции (АЭС) «Балхаш» обойдется в 16,4 миллиарда долларов. Об этом журналистам рассказал глава Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, передает «Интерфакс».

По его словам, «финансирование проекта будет обеспечено за счет экспортного кредита со стороны России». Саткалиев не уточнил, какую часть стоимости станции покроет заем.

Позднее в пресс-службе ведомства уточнили, что общая стоимость проекта оценивается в 16,4 миллиарда долларов, из которых 14,4 миллиарда нужны для строительства энергоблоков, а оставшиеся средства — на инфраструктуру, системы безопасности и топливо на гарантийный период.

В свою очередь, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев ранее указывал, что часть финансирования «останется за казахстанской стороной». Что касается сроков заливки первого бетона, то он выразил надежду, что перейти к этой стадии удастся в текущем десятилетии.

«К концу года нам будут ясны все технические условия, нюансы, тонкости данного проекта», — уточнил он.

Саткалиев в апреле предполагал, что Россия предоставит Казахстану для строительства АЭС 85 процентов средств в виде кредита. Оставшиеся средства выделит правительство Казахстана.

Ранее сообщалось, что Саткалиев и Лихачев подписали соглашение о строительстве АЭС «Балхаш» в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан.