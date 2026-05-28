Токаев призвал укреплять потенциал ЕАЭС

ЕАЭС необходимо воспользоваться историческим шансом и использовать новые технологии для укрепления позиций в мире. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает «БелТА».

По его словам, Евразийский экономический союз представляет собой не просто «региональное интеграционное объединение, но и важный субъект глобальной экономики», который нужно развивать с использованием ИИ.

«Текущий этап переустройства миропорядка на основе нового технологического и экономического уклада создает для наших стран уникальное окно возможностей», — отметил Токаев.

Он подчеркнул, что страны ЕАЭС обязаны вместе и «в полной мере воспользоваться этим историческим шансом».

До этого сообщалось, что в Астане началась работа V Евразийского экономического форум, на котором обсуждят тему «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». Участие в мероприятии примет президент России Владимир Путин. Помимо интеграционной тематики участники мероприятия обсудят «непростую ситуацию с Арменией», ее стремление присоединиться к другому объединению — Европейскому союзу