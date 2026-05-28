В стране БРИКС испугались долгосрочного скачка инфляции

Директор по денежно-кредитной политике (ДКП) Центрального банка Бразилии Нилтон Давид заявил, что растущие инфляционные ожидания вызывают все большую обеспокоенность в связи с тем, что глобальный энергетический шок может оказать давление на долгосрочные ценовые перспективы. Об этом пишет Bloomberg.

По словам чиновника, в ЦБ не допустят, чтобы внешние шоки привели к скачку инфляции за пределами «соответствующего политического горизонта», то есть в 2028 году.

Годовая инфляция в Бразилии ускорилась до 4,64 процента. Потребительские цены выросли за месяц в этой стране БРИКС на 0,62 процента. Испугавшая местные власти динамика, по мнению ряда экономистов, может привести к тому, что Центробанк, понизивший ключевую ставку до 14,5 процента, уже в июне полностью остановит цикл смягчения ДКП, говорится в публикации.

«Бросается в глаза», что ожидания по поводу долгосрочной траектории цен продолжают ухудшаться, и, «хотя на 2026 год уже ничего нельзя сделать, на 2028 год еще все возможно», продолжил представитель регулятора.

Также Давид подчеркнул, что ЦБ обязан стремиться к целевому показателю по инфляции в 3 процента. Он озвучил традиционный в таких случаях тезис о том, что монетарные власти будут поддерживать процентные ставки на уровне, сдерживающем рост цен, достаточно долго, чтобы обеспечить снижение инфляции.

Ранее стало известно, что в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США из-за разгона инфляции считают все более вероятной возможность повышения процентной ставки. В конце апреля ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75 процента. За ее снижение из всех членов совета проголосовал лишь один Стивен Миран, которого туда, как своего единомышленника, выдвинул в прошлом году американский президент Дональд Трамп.