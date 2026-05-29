В мире зафиксирован структурный кризис удобрений

Мировые цены на фосфорные удобрения стремительно растут из-за дефицита серы, вызванного блокадой Ормузского пролива, что ставит под угрозу урожай в Азии и Африке, пишет РИА Новости.

Стоимость серы взлетела с 150–180 до 850–900 долларов за тонну, заявил президент швейцарской Hexagon Group Кристиан Вендель. Китайские производители фосфатов уже работают в минус. Американская Mosaic сократила выпуск в Бразилии и США, марокканский гигант OCP также ужался. Стратегических запасов компании хватит только до конца июля.

Через Ормузский пролив проходило около половины поставок серы. Кроме того, пролив обеспечивал порядка 30% мирового оборота аммиака. Рынок удобрений ждет структурный кризис, считает директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии Анатолий Тихонов. Привычная бизнес-модель с дешевой логистикой и зависимостью от Ближнего Востока перестает работать.

Альтернативные маршруты — через Центральную Азию, порты Канады и Красное море — имеют совокупную мощность 3–4 миллиона тонн в год, что не компенсирует мировой дефицит серы в 8–10 миллионов тонн, пояснил член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков.

Больше всего кризис угрожает странам Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. Урожайность кукурузы, риса и сои может снизиться на 5–20%, а в некоторых регионах — на 30–50%, считает доцент РУДН Сергей Зайнуллин.