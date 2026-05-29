Индия обогнала Китай по производству риса

Собрав рекордные 154 миллиона тонн риса, Индия обошла Китай и заняла первое место в мире по урожаю этой сельскохозяйственной культуры.

В 2025-2026 сельскохозяйственном году урожай риса в Индии достиг рекордных 154,02 млн тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Шиврадж Сингх Чухан, передает ТАСС.

Годом ранее индийские фермеры собрали 150,18 млн тонн.

Китайские показатели за аналогичный период составили 145,28 млн тонн. Еще десять лет назад ситуация была иной: индийский урожай составлял 104,4 млн тонн против 148,5 млн тонн у северного соседа.

Сокращение разрыва произошло благодаря стабильному росту аграрного сектора в Нью-Дели и замедлению темпов в КНР. Сейчас на индийскую долю приходится около 28% мирового производства риса. В 2024–2025 годах республика экспортировала шесть млн тонн сорта басмати на 5,9 млрд долларов и 14,13 млн тонн других сортов на 6,5 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2025 года Индия стала четвертой по величине экономикой мира.

В 2024 году эта южноазиатская республика заняла первое место среди покупателей российской нефти.