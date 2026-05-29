Последствия войны: нефть может резко подорожать

Глава Chevron Майк Вирт заявил, что мировые цены на нефть продолжат расти в ближайшие два месяца. Причина — быстрое сокращение запасов на фоне войны в Иране, сообщает Financial Times.

Выступая на конференции инвестбанка Bernstein, Вирт отметил, что рынок постепенно теряет запас прочности. Буферы, которые сглаживали перебои с поставками в первые месяцы конфликта, сокращаются, а способность рынка компенсировать дефицит заметно снизилась. Накопившееся давление начнет сильнее влиять на цены в июне и особенно в июле.

За последнюю неделю нефть подешевела примерно на 10% на надеждах, что США и Иран договорятся о прекращении конфликта. Однако Вирт считает, что рынок не восстановится быстро даже при успехе переговоров. По оценкам отрасли, война уже вывела с рынка 12–13 миллионов баррелей в сутки.

Цены пока не поднялись выше благодаря высоким мировым запасам до начала войны, использованию американского стратегического резерва и дополнительным поставкам из Ирана, России и Венесуэлы. Но эти «амортизаторы» иссякают, что усиливает риск нового роста цен.

После войны государства могут начать восстанавливать стратегические резервы, рассматривая их как страховку от будущих потрясений. Это создаст дополнительный спрос и давление на цены, считает Вирт. Масштаб ущерба нефтегазовой инфраструктуре Ближнего Востока потребует десятков миллиардов долларов и длительного времени на восстановление, что также будет поддерживать высокие цены, отметил он.