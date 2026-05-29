В ПМЭФ-2026 примет участие исполнительный директор секретариата АТЭС

Исполнительный директор секретариата форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) Эдуардо Педроса примет участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума, который пройдет 3-6 июня 2026 года.

В частности, главным событием с его участием станет сессия «Россия — АТЭС: широкие перспективы сотрудничества на горизонте до 2035 года».

«В числе ключевых тем — роль АТЭС в условиях турбулентности мировой экономики и трансформации глобальной торговли, развитие сотрудничества в энергетике, инновациях и цифровой экономике, а также продвижение инициативы Большого Евразийского партнерства. Отдельное внимание участники уделят перспективам участия России в работе форума АТЭС в контексте заявки на председательство в 2035 году», — говорится в сообщении.

Кроме того, Эдуардо Педроса примет участие в сессии «Торговля в турбулентные времена», посвященной вопросам международной торговли и адаптации экономик к новым глобальным вызовам.