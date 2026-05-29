Лукашенко призвал как можно скорее сделать ЕАЭС эффективным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ускорить работу по повышению эффективности ЕАЭС, для этого он предложил рассмотреть создание отдельного органа.

"То ли в рамках нашей комиссии, или поручив ей, или создать какой-то небольшой дополнительный орган высококвалифицированных специалистов, который будет использовать знания и возможности нашей комиссии", - сказал он, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе. "Надо сделать в ближайшее время решительный шаг в реализации основных идей, которые мы наметили в рамках ЕАЭС. Если мы это не сделаем - а сейчас надо делать быстро, потому что время такое, - надо ускоряться, не сделаем - привлекательность нашего союза будет стремиться к нулю", - констатировал Лукашенко.