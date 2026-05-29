Нефть подешевела до минимума с 17 апреля

В ходе торгов в пятницу, 29 мая, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в моменте упала ниже 90 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На минимуме сырьевые котировки падали до 89,95 доллара за баррель. Столь низких значений лондонской биржей ICE не фиксировалось с 17 апреля.

К 18:55 по московскому времени котировки незначительно отыграли падение, превысив отметку в 91 доллар за баррель. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило примерно 1,8 процента.

Удешевление нефти фиксируется на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожиданий участников фондового рынка возможной сделки США и Ирана по урегулированию конфликта. Дополнительным фактором являются сообщения о временном открытии пролива Ормуз. Эта мера, как уточнял портал Axios, была включена в меморандум о взаимопонимании, который будет действовать 60 дней.

В случае прогресса в переговорах Вашингтона и Тегерана судоходство в заблокированном сейчас Ормузском проливе начнет постепенно восстанавливаться, ожидают эксперты. Это может привести к притоку дополнительных партий сырья с Ближнего Востока на глобальный энергорынок и, как следствие, — к ослаблению дисбаланса спроса и предложения.