Экономическая делегация КНДР примет участие в ПМЭФ

Северокорейская делегация во главе с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чон Хо примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), который пройдет с 3 по 6 июня. Как сообщило 30 мая Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), представители Пхеньяна также посетят агропромышленную выставку «Белагро-2026» в Белоруссии.

ПМЭФ-2026 проходит под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Ожидается участие делегаций и компаний из более чем 130 стран.

Визит северокорейской делегации, возглавляемой Юн Чон Хо, состоялся на фоне последовательного сближения Москвы и Пхеньяна в последние годы. Делегация вылетела из Пхеньяна 29 мая, за день до официального анонса участия.

Отношения между Россией и КНДР резко активизировались после 2022 года, включая серию взаимных визитов на высшем уровне. В 2023 году лидер КНДР Ким Чен Ын посещал Россию, а в 2024 году президент РФ Владимир Путин нанес ответный визит в Пхеньян, где был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Участие КНДР в ПМЭФ подчеркивает переход политического сближения в практическую экономическую плоскость, несмотря на международные санкции против Северной Кореи. Дополнительный визит делегации в Белоруссию на агропромышленную выставку «Белагро-2026» свидетельствует о стремлении Пхеньяна расширять экономические связи с союзниками Москвы на постсоветском пространстве.