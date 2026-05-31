Российское правительство готово аннулировать энергетические льготы для Армении, если республика продолжит курс на интеграцию с Евросоюзом. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину заявил, что нынешнее экономическое процветание Еревана держится исключительно на дотациях со стороны Москвы, а попытки найти замену российскому топливу на Западе обернутся катастрофой.

«Ну, пусть пробуют, это же их выбор. Но пока структура их экономики показывает, в том числе за счет дешевых российских энергоресурсов у них идет серьезный рост ВВП», — заявил Цивилев.

Глава ведомства выразил уверенность, что армянским властям не удастся сохранить стабильность, если они решат закупать ресурсы по европейским рыночным ценам. При этом Москва уже перешла к конкретным мерам, уведомив армянскую сторону о возможной денонсации соглашения 2013 года, которое гарантировало республике беспошлинный импорт газа, алмазов и нефтепродуктов.

«Пусть попробуют заместить европейскими, посмотрим, что будет происходить», — добавил руководитель министерства.

Ранее, в мае 2026 года, президент России Владимир Путин сообщил, что отказ от преференций в рамках Евразийского экономического союза нанесет сокрушительный удар по благосостоянию республики. По предварительным оценкам главы государства, отмена льгот на энергоносители может привести к моментальному падению армянского ВВП на 14%. В ведомстве подтвердили, что письмо о возможной приостановке ключевых торговых соглашений уже направлено в Ереван как прямое следствие его попыток вступления в ЕС.