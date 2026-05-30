Представители каких стран примут участие в ПМЭФ

С 3 по 6 июня Санкт-Петербург станет центром притяжения для мировой экономической и политической элиты. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - это не просто крупнейшая деловая площадка России, а культовое событие глобального уровня, задающее тон экономической повестке.

© Российская Газета

Несмотря на турбулентность международных отношений, форум остается уникальной площадкой для выстраивания новых логистических, финансовых и технологических цепочек, а также пространством для открытого, прагматичного диалога.

В 2026 году ПМЭФ соберет представителей более чем ста стран. "РГ" приводит приблизительный список участников (данный список может быть неполным - Прим. "РГ"):

Страны СНГ и Евразийского пространства

Государства - участники СНГ и ЕАЭС традиционно присутствуют на ПМЭФ в полном составе.

Кыргызстан представлен Данияром Амангельдиевым, первым заместителем Председателя Кабинета Министров. Его участие символизирует курс на углубление промышленной кооперации и развитие логистических маршрутов в рамках ЕАЭС.

Беларусь направляет мощную делегацию во главе с Юрием Селиверстовым, Чрезвычайным и Полномочным Послом в России. В форуме также примут участие: Кирилл Залесский, министр связи и информатизации, который обсудит цифровую интеграцию Союзного государства; Наталья Шевцова, заместитель министра сельского хозяйства, отвечающая за продовольственную безопасность; а также Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома, и Елена Моргунова, председатель Госстандарта.

Молдавия представлена несколькими ключевыми фигурами. Игорь Додон, председатель Партии социалистов, и Виктория Фуртунэ, председатель партии "Великая Молдова", традиционно выступают за прагматичные экономические отношения с Россией. В сессиях ПМЭФ примут участие также Василий Тарлев, президент Национального конгресса промышленников, и Илья Узун, первый заместитель председателя исполкома Гагаузии.

Казахстан представлен на высоком отраслевом уровне: Алмасадам Саткалиев, председатель Агентства по атомной энергии, будет обсуждать перспективы мирного атома и кооперацию в энергетике. Участие Доскана Мусалиева, вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития, является свидетельством того, что тема цифрового суверенитета и новых технологий становится одной из приоритетных.

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан направляют своих министров связи и цифровых технологий, что подчеркивает важность цифрового суверенитета и развития транзитного потенциала Центральной Азии. Узбекистан также будет представлен Гаянэ Умеровой, председателя Фонда развития культуры и искусства.

Азия

Регион представлен на форуме максимально широко - от правительственных чиновников до лидеров бизнеса.

Китай, ключевой торговый партнер России, участвует на высшем уровне. Чжан Ханьхуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР. Деловые круги представляют Чжоу Лицюнь, председатель Союза китайских предпринимателей; Хэ Чжэньвэй, председатель Ассоциации по развитию предприятий за рубежом; а также топ-менеджмент компаний SANY, Passion Group и New New Shipping. На форуме также будет присутствовать Нельсон Вонг, заместитель председателя Шанхайского центра стратегических и международных исследований, одного из ведущих аналитических центров КНР.

Индия участвует на высоком государственном и парламентском уровне. В форуме примут участие Винай Кумар, посол Индии в РФ; Суджит Кумар, член верхней палаты парламента (Раджья Сабха) от штата Одиша; а также Нара Локеш, министр информационных технологий штата Андра-Прадеш, открывает возможности для межрегионального технологического сотрудничества. Деловые круги представляют Сэмми Котвани (президент Индийского бизнес-альянса) и духовный лидер Шри Шри Рави Шанкар.

Индонезия представлена Агусом Харимурти Юдойоно, министром-координатором по инфраструктуре и региональному развитию. Маика Нурхаяти, представитель индонезийской части Женского делового альянса БРИКС, обсудит вопросы женского предпринимательства и здравоохранения.

От Ирана участвует Мехди Санаи, основатель и директор Института исследований Ирана и Евразии.

Ближний Восток

Саудовская Аравия - страна-гость ПМЭФ-2026 - представлена министрами ключевых отраслей. Принц Абдулазиз бин Салман Аль Сауд, министр энергетики; Бандар бин Ибрагим Аль-Хурейф, министр промышленности; и Салех бин Насер Аль-Джассер, министр транспорта, обсудят координацию на нефтяном рынке, совместные промышленные проекты и развитие транспортных коридоров.

Объединенные Арабские Эмираты направляют Абдуллу Бин Тук Аль Марри, министра экономики и туризма, и Юнис Хаджи Аль-Хури, заместителя министра финансов, что подчеркивает интерес к инвестиционному партнерству.

Катар представлен Ахмадом Абдуллой Альмуслемани, президентом Управления по регулированию связи.

Европа и Северная Америка

Несмотря на политические трения, на форум приезжают представители бизнеса и политики, заинтересованные в диалоге.

Германия традиционно участвует широко. На различных сессиях в рамках форума примут участие: Штефан Дюрр, основатель ГК "ЭкоНива"; Маттиас Шепп, глава Российско-Германской внешнеторговой палаты; Хольгер Фридрих, издатель и глава Friedrich Media Group; Йорг Урбан, член Саксонского парламента.

Особого внимания заслуживает участие Штеффена Котре, депутата Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Люксембург представлен Фернаном Картайзером, депутатом Европейского парламента. Его участие в ПМЭФ - важный сигнал о том, что даже в условиях жесткой линии Брюсселя отдельные европейские политики выступают за диалог с Россией.

От Сербии участвует Ненад Попович, министр международных экономических отношений.

Италия представлена Винченцо Трани, президентом Итало-российской торговой палаты.

США участвуют через экспертные круги: Родни Мимс Кук-младший, председатель Комиссии по изящным искусствам США; Роберт Эйджи, президент Американской торговой палаты в России; Скотт Риттер, бывший инспектор ООН по вооружениям; Кэндис Оуэнс, популярная ведущая.

Румыния представлена Дианой Иованович-Шошоакэ, лидером оппозиционной партии "SOS Румыния".

Африка

Африка - один из главных геополитических центров XXI века. На ПМЭФ-2026 континент представлен как никогда широко.

Южно-Африканская Республика участвует на уровне деловых кругов и общественных организаций. Лебохан Зулу, исполнительный председатель южноафриканской части Женского делового альянса БРИКС, представит проекты в области женского предпринимательства и социальной экономики. Кас Кувадиа, шерпа "Деловой двадцатки" (B20) от ЮАР, поделится опытом взаимодействия бизнеса и государства в многополярном мире.

Сьерра-Леоне направляет Джулиуса Маттая, министра горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов.

Зимбабве представляет Кудакваше Дэвид Мнангагва, заместитель министра финансов, экономического развития и содействия инвестициям. Вместе с ним - Аллан Маджуру, глава Zimbabwe Trade Development and Promotion Organisation (ZimTrade).

От Того примет участие Деладема Акпаки, президент Национального олимпийского комитета.

Руанда направляет Нелли Муказайире, министра спорта.

Сейшельские Острова представлены Калси Белль, министром по делам молодежи и спорта.

На пленарном заседании форума также выступит президент Танзании Самия Сулуху Хасан.

Латинская Америка

Латинская Америка традиционно является важным партнером России.

Бразилия - крупнейшая экономика Латинской Америки и ключевой партнер России в БРИКС - представлена на высшем дипломатическом уровне. Сержио Родригес дос Сантос, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации, примет участие в ключевых сессиях по двусторонней торговле и инвестициям. Деловые круги представляют Павел Кардозо, председатель Совета предпринимателей Бразилия - Россия, и Антонио Флориано Перейра Песаро, корпоративный директор Бразильского агентства по содействию торговле и инвестициям (ApexBrasil). На форуме также примет участие Луис Ренато де Алькантара Руа, секретарь по вопросам торговли Министерства сельского хозяйства Бразилии.

Уругвай направляет Луиса Альфредо Фратти Сильвейра, министра животноводства, сельского хозяйства и рыболовства.

Колумбия делегирует Марту Карвахалино, министра сельского хозяйства и развития сельских районов.

Куба, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, направляет Оскара Переса-Оливу Фрагу, заместителя премьер-министра, министра внешней торговли и иностранных инвестиций.

Международные организации

ООН - Ретно Марсуди, специальным посланником генерального секретаря по водным ресурсам.

ЮНКТАД - Ребека Гринспан, генеральный секретарь.

ОПЕК - Хайсам Аль Гайс, генеральный секретарь.

ШОС - Ахмад Саидмуродзода, заместитель генерального секретаря.

АТЭС - Эдуардо Педроса, исполнительный директор.

Африканская энергетическая палата - Энджей Аюк, исполнительный директор.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) - Рания Машлаб, глава делегации в РФ и Беларуси.