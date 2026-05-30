Катар отказался разблокировать $12 млрд иранских активов

Власти Катара не пошли на требование Тегерана без каких-либо условий разблокировать $12 миллиардов иранских активов, чего Иран хотел в рамках урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает канал Iran International со ссылкой на источники.

По данным издания, недавний визит в Доху высокопоставленной иранской делегации во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом стал «крупным дипломатическим фиаско для Тегерана».

Источник, знакомый с переговорами, сообщил, что катарские власти отклонили требование Ирана о немедленной и безусловной разморозке $12 млрд, согласившись разморозить лишь половину суммы — $6 млрд — в виде кредита, на который Иран мог бы покупать катарские товары.

Тегеран, в свою очередь, требовал возврата всех $12 млрд до того, как согласится подписать меморандум о намерениях с США.

Как ранее сообщали американские СМИ, США не хотели сами передавать деньги Ирану, предпочитая, чтобы разморозку активов осуществили другие страны. По данным источников, стороны теперь договорились держать в секрете свои разногласия по финансовым вопросам.