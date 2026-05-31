Долги США и Китая поставили ООН перед угрозой банкротства

Организация Объединенных Наций столкнулась с одним из самых серьезных финансовых кризисов за свою историю. Как пишет The Wall Street Journal, руководство организации предупреждает о риске финансового краха, а имеющихся средств, по прогнозам, может хватить лишь до середины августа.

Ключевой причиной кризиса газета называет задержку и сокращение платежей со стороны крупнейших доноров. На долю США и Китая приходится 42% основного финансирования организации.

По данным издания, задолженность Вашингтона перед ООН превышает 4 млрд долларов. Администрация президента США Дональда Трампа также прекратила участие в ряде программ и структур организации, включая Всемирную организацию здравоохранения. В Белом доме объясняют такую политику борьбой с неэффективными расходами и необходимостью реформ.

Пекин, который позиционирует себя как один из главных сторонников ООН, также задерживает выплаты. По информации газеты, задолженность Китая составляет 445 млн долларов. При этом во время визита главы китайского МИД Ван И в штаб-квартиру организации было перечислено почти 850 млн долларов. Китайские власти заявляют о намерении выполнить все финансовые обязательства.

В Вашингтоне, в свою очередь, связывают дальнейшую поддержку организации с масштабным сокращением расходов. Среди предлагаемых мер называются уменьшение штата, отказ от части командировочных расходов и более широкое использование машинного перевода.

Представитель Госдепартамента США Майкл Де Сомбр заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что Соединенные Штаты добиваются не отказа от многостороннего взаимодействия, а повышения эффективности работы международных структур.

Ситуацию осложняет и сокращение финансирования со стороны других традиционных доноров. The Wall Street Journal пишет, что гуманитарные программы ООН столкнулись с урезанием средств на фоне бюджетной экономии в Великобритании и Германии, а также политических изменений в Швеции и Нидерландах. Кроме того, вслед за США из Всемирной организации здравоохранения вышла Аргентина.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш охарактеризовал происходящее как «гонку к банкротству» и предупредил о вполне реальной перспективе финансового краха организации.

В ответ на дефицит средств ООН начала масштабное сокращение расходов. По данным издания, были закрыты некоторые подразделения, а численность сотрудников секретариата уменьшилась примерно на 3 тыс. человек. Также сократилось рабочее время переводчиков, были отключены эскалаторы в зданиях организации и отложен ремонт штаб-квартиры в Нью-Йорке.

Финансовые проблемы затронули и международные операции. Газета сообщает, что ООН ускорила вывод контингентов из ряда африканских государств, сократила расходы на миротворческие миссии и задержала выплаты некоторым странам, предоставляющим военнослужащих для таких операций.

По информации издания, руководство организации ограничено в возможностях проведения радикальных реформ. ООН не имеет права привлекать кредиты, а около 70% бюджета расходуется на оплату труда сотрудников. При этом государства-члены чаще поддерживают запуск новых инициатив, чем сокращение действующих программ, число которых оценивается примерно в 40 тыс.

The Wall Street Journal отмечает, что финансовая система ООН остается крайне сложной. Организация ведет отдельные бюджеты для основной деятельности и миротворческих операций, тогда как специализированные учреждения распоряжаются собственными средствами и процедурами. Размер взносов определяется масштабом экономики государства-участника. За последнее десятилетие доля Китая в регулярном бюджете выросла с 5% до 20%, что позволило стране выйти на второе место среди крупнейших плательщиков.

В декабре прошлого года Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты активно участвуют в урегулировании международных конфликтов и призывал Организацию Объединенных Наций играть более заметную роль в поддержании мира.