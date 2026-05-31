Бизнесмены Германии рванули на ПМЭФ спасать миллиарды

Немецкий бизнес демонстративно возвращается на российский рынок, игнорируя политические барьеры.

Впервые за годы санкционного давления представители крупнейших корпораций ФРГ официально подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме, чтобы защитить свои многомиллиардные активы и восстановить утраченные связи.

«После многолетней нерешительности… немецкие предприниматели впервые официально участвуют в Петербургском международном экономическом форуме», — сообщает агентство DPA со ссылкой на председателя правления российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа.

Глава палаты подчеркнул, что немецкий капитал не намерен окончательно покидать страну, где объем их активов превышает 100 миллиардов евро. Он отметил, что пока Европа медлит, рынок активно занимает Китай, который только в первом квартале 2026 года учредил в России около 1,4 тысячи новых компаний. Согласно данным организации, около 1,6 тысячи немецких фирм продолжают работу в РФ.

«65% компаний уверены, что Германии следует как можно скорее возобновить импорт российского газа и нефти», — свидетельствуют результаты внутреннего исследования палаты.

При этом три четверти работающих в России немецких предпринимателей удовлетворены развитием своего бизнеса, а треть опрошенных признает, что западные санкции наносят ФРГ значительно больший урон, чем российской экономике.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Помимо глав крупных компаний в Санкт-Петербург приедут депутаты бундестага Штеффен Котре и Маркус Фронмайер.