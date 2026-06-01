Центробанк повысил курсы валют

Центральный банк России (ЦБ РФ) повысил официальные курсы валют на вторник, 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Слабее всего выросла стоимость китайского юаня. С пятницы курс валюты скорректировали на девять копеек. Актуальная стоимость составляет 10,58 рубля.

Цена американского доллара с пятницы выросла на 53 копейки. Официальный курс составил 71,55 рубля, отмечают в Центробанке.

Лидером за сегодняшний день стал евро. Стоимость валюты увеличилась на 3,61 рубля. Официальный курс на вторник составил 86,25 рубля.

По словам члена РАСО и экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрея Лободы, прошедший май стал самым успешным месяцем для укрепления рубля по отношению к ведущим мировым валютам. В ближайшие недели динамика рубля будет зависеть от сигналов Банка России и решений Минфина, предположил он.