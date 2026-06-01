Союзник РФ резко сократил импорт нефти

Морские поставки черного золота в КНР в мае упали до 6,36 млн баррелей в сутки — это минимальный показатель с октября 2016 года, сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Для сравнения: в апреле объем составлял 8,1 млн баррелей, а в феврале (последний полный месяц до ударов США и Израиля по Ирану) — 11,39 млн баррелей. Таким образом, импорт сократился почти вдвое.

После фактической блокады Ормузского пролива мировое предложение нефти упало минимум на 10 млн баррелей в сутки. В комментариях часто звучит тезис, что Китай сознательно помогает Азии адаптироваться к кризису. Аналитики называют это заблуждением. По их словам, Пекин действует исходя из собственных интересов — реагирует на резкий рост цен и физический дефицит сырья.

Китай нарастил покупки российской нефти

Сокращать закупки при взлете котировок — обычная практика КНР, говорится в статье. После начала войны на Украине Brent поднимался до 139 долларов, и китайский морской импорт тогда упал с 10,84 млн баррелей в сутки в январе до 8,07 млн в июне 2022 года. Но нынешнее падение на 5,5 млн баррелей за три месяца — аномалия, указывающая на дополнительные проблемы, отметили эксперты.