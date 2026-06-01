Рынок смартфонов рекордно рухнет

Рынок смартфонов в этом году покажет рекордное обрушение. Об этом говорится в отчете компании Counterpoint Research (CR).

На основе анализа рынка специалисты скорректировали прогноз на 2026 год. Если в феврали они предсказывали, что по итогам 2026-го рынок упадет на 12,4 процента, то сейчас эксперты предсказали падение на 13,9 процента. Это обрушение авторы CR назвали самым крупным с 2013 года — начала наблюдений за рынком.

По оценкам специалистов, за год будет поставлено на рынок 1,08 миллиарда единиц устройств. Основными причинами в CR назвали усугубляющееся ухудшение ситуации с поставками модулей оперативной памяти, которые затруднил начавшийся вооруженный конфликт США и Ирана.

Авторы отчета напомнили, что рынок смартфонов в первом квартале 2026 года сократился на 3,1 процента в годовом исчислении, что стало первым спадом после девяти последовательных кварталов роста. По словам специалистов, больше всего кризис затронул производителей моделей низкого ценового сегмента.

«Главный вопрос на рынке смартфонов больше не в том, как увеличить поставки или долю рынка, а в том, стоит ли вообще оставаться на рынке», — заключил аналитик Ян Ван.

Ранее аналитики CR рассказали, что Apple впервые стала лидером рынка смартфонов в мире в первом квартале года. Доля компании на глобальном рынке составила 21 процент.