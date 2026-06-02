Вучич предрек Европе неминуемый экономический крах

Политика протекционизма неизбежно погубит Европу, уверен сербский лидер Александр Вучич, вернувшийся из Пекина с новыми инвестиционными соглашениями на сумму более миллиарда долларов.

Сербский лидер считает главной проблемой европейского региона низкую производительность труда, передает Bloomberg.

«Как люди работают – это будет самой сложной и большой проблемой для всей Европы: как мы собираемся с этим справляться», – заявил Вучич.

Он также отметил наличие множества препятствий для инвестиций.

Недавно глава государства вернулся из Пекина с обещаниями вложений на сумму более 1 млрд долларов. За 12 лет его правления Сербия стала главной точкой входа Китая на континент. Азиатская страна вложила огромные средства в местную промышленность.

В этом году в стране пройдут парламентские и президентские выборы. Действующий лидер исключил выдвижение на новый срок после 2027 года, но допустил возвращение на пост премьер-министра. При этом Белград готов к сделкам с Вашингтоном, который может инвестировать до 15 млрд долларов в энергетику и строительство.

Вступление в Евросоюз остается главной целью властей, хотя поддержка этой идеи среди населения упала до 35%. Касаясь конфликта на Украине, политик констатировал тупиковую ситуацию. Он добавил, что не ожидает скорого завершения боевых действий.

