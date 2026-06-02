Вице-председатель КНР примет участие в ПМЭФ

Вице-председатель КНР Хань Чжэн совершит визит в Россию и Беларусь, а также примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"По приглашению правительства Российской Федерации и правительства Республики Беларусь вице-председатель КНР Хань Чжэн с 4 по 8 июня посетит Россию для участия в 29-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, а также посетит с визитом Республику Беларусь", - приводит ее слова агентство РИА Новости.

Сам ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.