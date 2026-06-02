Саудовская Аравия выступит страной — гостем ПМЭФ-2026

Саудовская Аравия выступит страной — гостем Петербургского международного экономического форума 2026года. Как сообщили в фонде «Росконгресс», королевство представит масштабную национальную экспозицию и деловую программу.

В делегацию во главе с министром энергетики также войдут министры промышленности и минеральных ресурсов, транспорта и логистики, а также около 200 представителей ключевых ведомств, институтов развития и компаний Саудовской Аравии.

Важной частью программы станет бизнес-диалог «Россия — Саудовская Аравия». Он будет посвящен развитию инвестиционного, промышленного, энергетического, транспортно-логистического и агропромышленного сотрудничества.

Представители саудовских министерств, ведомств и компаний также станут спикерами на тематических сессиях деловой программы ПМЭФ-2026.