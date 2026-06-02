Испытание для Крыма: что происходит с бензином и логистикой

Ситуация на сухопутном маршруте в Крым обострилась из-за ударов украинских беспилотников, пишут «Ведомости». Эксперты объяснили, что ВСУ намеренно бьют по «прифронтовой логистике», используя автономные дроны и дистанционное минирование.

Атакам, в частности, подверглась трасса «Новороссия» вдоль Азовского моря. Гексакоптер ВСУ сбросили там мины. В результате погиб водитель грузовика и были повреждены автомобили. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что участок трассы «Новороссия» в районе границы Херсонской и Запорожской областей был перекрыт из-за мин.

В Кремле заявили, что вопросы с топливом и логистикой на этих территориях «стоят высоко на повестке дня» и сейчас решаются. Редактора портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил, что ситуация на «сухопутном мосту» в Крым и на самом полуострове - результат «переноса фокуса на прифронтовую логистику».

Из-за сбоев с доставкой горючего в Крыму и в новых регионах ограничили продажу бензина. На заправках крупных сетей ввели талонную систему. В то же время власти называют запасы стабильными. Уже поставленного топлива на полуострове хватит минимум на месяц, отметил Дмитрий Гусев из ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер».

«Нынешние меры властей - достаточные, топливо подвозится», - подчеркнул Гусев.

Для решения проблемы эксперты предлагают менять саму инфраструктуру. Замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов рекомендует строить укрепленные хранилища и защищенные продуктопроводы. Также эксперты советуют переводить автомобили на дизель или газ, чтобы снизить зависимость от бензовозов. Аналитики призывают не паниковать и не скупать бензин впрок. Они подчеркивают, что введенные лимиты нужны как раз для того, чтобы не допустить дефицита, пока операторы меняют логистику.