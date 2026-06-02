Губернатор Севастополя отказался от поездки на ПМЭФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев решил отменить поездку на Петербургский международный экономический форум из-за сложившейся ситуации в городе.

Об этом сообщила его пресс-служба.

"Губернатор, конечно же, отменил поездку и остался в городе", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, с конца мая в Севастополе наблюдаются перебои с поставками бензина, сегодня на АЗС его продают только по талонам – предприятиям, с которыми заключены долгосрочные контракты. Также в городе ведется ликвидация последствий нескольких крупных атак ВСУ, при которых были повреждены многоквартирные дома.

При этом на ПМЭФ присутствует делегация Севастополя, но в сокращенном составе. Ее участники намерены подписать нескольких экономических соглашений.

На ПМЭФ в этом году представлен стенд Севастополя, оформленный в виде здания Российской галереи искусств - нового музея на мысе Хрустальном, который планируют открыть в конце июня. Сам стенд, как уточнили в пресс-службе, был профинансирован спонсорами, а не из городского бюджета.