Нефтегазовые доходы России значительно превысили план

Нефтегазовые доходы российского бюджета составили в мае 678,9 миллиарда рублей, превысив на 174,8 миллиарда плановые показатели. Об этом сообщил Минфин РФ.

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В апреле показатель оказался в плюсе на не столь значительные 21,0 миллиарда рублей, а до этого в течение января-марта ежемесячно не дотягивал до установленной планки в пределах 153-234 миллиардов.

Резкое падение нефтегазовых доходов является одной из основных причин того, что дефицит федерального бюджета составил по итогам первых четырех месяцев 2026 года 5,88 триллиона рублей, превысив вдвое прошлогодние уровни в 2,93 триллиона за тот же период.

В Минфине в среду также уточнили, что ожидаемый объем июньских дополнительных нефтегазовых доходов РФ прогнозируется в размере 220,2 миллиарда рублей. С учетом того, что суммарное отклонение фактически полученного показателя от ожидаемого месячного объема составило в мае минус 12 миллиардов рублей, 208,2 миллиарда будет направлено с 5 июня на закупку валюты и золота.