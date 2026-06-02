Путин выступит на пленарке ПМЭФ с большой речью

Президент России Владимир Путин выступит на пленарке Петербургского международного экономического форума с большой речью. Ежегодное мероприятие готовится принять рекордное количество участников — более 20 тысяч человек из более чем 100 стран.

© Администрация президента РФ

Об этом во вторник, 2 июня, сообщил помощник президента России по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков.

— Что касается центрального мероприятия, то, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент, — сказал представитель главы государства.

По словам дипломата, в этом году форум впервые за многие годы посетит официальная американская делегация, которую возглавит глава комиссии США по изящным искусствам. Участники из России и США проведут обсуждение вопросов, касающихся культурной повестки. ПМЭФ также соберет глав государств и международных организаций. Свое участие подтвердили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя КНР Хань Чжень, президент Абхазии Аслан Бжания.

Ожидается участие руководителей таких организаций, как АТЭС, ОДКБ и СНГ. Саудовскую Аравию на форуме представит министр энергетики страны. На пленарном заседании вместе с Владимиром Путиным выступят лидеры Узбекистана, Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Президент Танзании Самии Сулуху Хасан прибудет в Россию с государственным визитом 3 июня, и Путин встретится с ней в Кремле.

— Путин 4 июня проведет встречу с руководителями ведущих мировых информагентств, — передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также говорил, что президент выступит с содержательной речью. Он добавил, что выступление Путина на форуме является ожидаемой частью программы и привлекает большое внимание.