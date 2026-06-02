ЦБ поднял курс доллара

Центральный банк России (ЦБ РФ) поднял официальный курс доллара на среду, 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Курс американской валюты за сутки изменился почти на рубль. Стоимость доллара выросла с 71,55 до 72,55 рубля.

Евро, днем ранее резко подорожавший, ослабил свои позиции. Курс валюты скорректировали с 86,25 до 84,6 рубля.

Вырос в цене также и китайский юань. Центробанк изменил стоимость валюты с 10,57 до 10,73 рубля.

Участники рынка ждут, что грядущим летом расклад сил в валютной паре рубль/доллар начнется постепенно изменяться не в пользу российской валюты. Ослабление доллара до 71 рубля, которое было зафиксировано в конце мая, скорее всего, окажется пиковым, сходятся во мнении аналитики.

Как предположил ранее член РАСО и экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода, ситуация на рынке будет зависеть от объемов валютных интервенций со стороны ЦБ и Минфина, а также динамики восстановления российского импорта.